Vicenza, che omaggio a Paolo Rossi: murales lungo 60 metri sulla Torre Everest

Nel giorno del compleanno di Paolo Rossi, la città di Vicenza lo celebra con un bellissimo tributo. Infatti è stato svelato il gigantesco murale dedicato al grande campione, lungo 60 metri e realizzato sulla Torre Everest, in via Torino, dallo street artist brasiliano Eduardo Kobra. L’edificio è il grattacielo più alto della città e uno dei più alti d’Europa. Il progetto, intitolato “Il mio nome è Paolo Rossi”, è promosso dall’associazione culturale WALLABE in collaborazione con l’azienda vicentina Imprendo Srl.

Oggi sarebbero stati 68 e #Vicenza ricorda così #PaoloRossi, un murales di 65 metri sulla Torre Everest. L’autore è lo street artist brasiliano Kobra ed è un contrappasso meraviglioso per chi, a suon di gol, fece piangere tutto il Brasile. Che bello vedere così grande e… pic.twitter.com/sOnThAqfn5 — Paolo Maggioni (@paolomaggioni) September 23, 2024