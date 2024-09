Agitazione sindacale Rai: salta la diretta di Pescara-Perugia

Questa sera, lunedì 23 settembre, si concluderà la quinta giornata del Girone C di Serie C: in questi istanti si stanno infatti giocando, dalle ore 20:45, Rimini-Milan Futuro e SPAL-Carpi, mentre alle 20.30 si sta disputando Pescara-Perugia, gara che sarebbe stata trasmessa su Rai Sport. Però, a seguito dell’agitazione sindacale, la Rai stessa trasmetterà contenuti ridotti per lo sciopero del personale non giornalistico. A comunicarlo è la Lega Pro mediante il proprio canale X:

“Si comunica che, causa agitazione sindacale Rai, la gara tra Pescara e Perugia in programma alle 20:30 non verrà trasmessa in diretta Rai Sport, bensì in differita domani alle 21:44”.

