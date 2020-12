Il Palermo di Boscaglia, dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa per 2-0 contro la Casertana, domani affronta la Vibonese guidata dal palermitano Galfano. Morale certamente risollevato in casa rosanero, dopo la brutta sconfitta subita a Foggia. Come di consueto, Ilovepalermocalcio vi presenta le ultime e le probabili formazioni.

ULTIME VIBONESE: La squadra guidata da Galfano, è reduce dall’ottimo pareggio per 0-0 ottenuto in casa del Bari domenica scorsa. La Vibonese è ricca di diversi ex in rosa proprio del Palermo pronti a mettersi in mostra: Il portiere titolare Marson, i centrocampisti Prezzabile e Ambro, quest’ultimo protagonista in Serie D lo scorso anno nel Palermo guidato da Pergolizzi, e l’attaccante Plescia.





Il modulo preferito da Galfano è il 3-4-3. In porta troviamo l’ex rosa Marson. Davanti a lui trio difensivo formato da Sciacca, Redolfi, Mahrous. Centrocampo a 4 formato da Ciotti, Prezzabile, Tumbarello, Rasi. In avanti tridente formato da Berardi, Plescia, Statella. A centrocampo, Ambro scalpita per una maglia da titolare.

ULTIME PALERMO: La squadra rosanero è ancora una volta alla ricerca di quella continuità, sia in termini di risultati che di gioco, vista soltanto in pochi frangenti di questa parte di stagione.

La vittoria serve ai rosanero non tanto in ottica classifica, tanto più per presentarsi al meglio in vista del match di mercoledì contro il Bari e specialmente per guardare al nuovo anno con maggiore consapevolezza nei propri mezzi, per provare davvero a costruire un campionato da “alta classifica”, come ribadito anche da mister Boscaglia più volte nelle conferenze stampa.

Il mister gelese dovrà fare i conti con la squalifica di Marconi in difesa, che nel corso di questa prima parte di campionato è diventato un vero pilastro del pacchetto arretrato. Solito 4-2-3-1 per Boscaglia. In porta troviamo il confermatissimo Pelagotti. Davanti a lui solita difesa a 4 con Accardi a destra, al centro dovrebbero partire titolari Somma e Lancini, con Crivello a sinistra, in vantaggio sul giovane Corrado. In mediana Palazzi in vantaggio su Broh, Martin e Luperini per una maglia da titolare, al fianco dell’indispensabile Odjer. Sulla trequarti, Kanouté, Rauti e Valente con Silipo e Floriano pronti a subentrare a gara in corso. In avanti ballottaggio aperto tra Lucca e Saraniti, con il palermitano leggermente in vantaggio per una maglia da titolare. Il palermitano, inoltre, sarà un ex della partita visto che ha disputato due stagioni con la maglia della Vibonese, ottenendo anche una promozione dalla D alla C.

PROBABILI FORMAZIONI:

Vibonese (3-4-3): Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Prezzabile, Tumbarello, Rasi; Berardi, Plescia, Statella. A disp.: Mengoni, Spina, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Parigi, Laaribi, Montagno Grillo, Riga, Vitiello, Mancino. All. Angelo Galfano

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Lancini, Crivello; Palazzi, Odjer; Kanouté, Rauti, Valente; Saraniti. A disp: Fallani, Doda, Marong, Peretti, Corrado, Martin, Broh, Luperini, Silipo, Santana, Floriano, Lucca. All. Roberto Boscaglia

Arbitro: Gino Garofalo di Torre Del Greco

Assistenti: Stringini e Vettorel.

IV Ufficiale: Di Cairano.

Ballottaggi:

Accardi 60% – Doda 40%; Palazzi 50% – Broh 35% – Luperini 15%; Saraniti 55% – Lucca 45%;