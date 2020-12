Al Palermo di Roberto Boscaglia non riesce il colpo in trasferta contro la Vibonese, il match termina 0-0. Di seguito le pagelle del match targate “Ilovepalermocalcio.com“:

PELAGOTTI: L’estremo difensore rosanero è praticamente uno spettatore non pagante nella prima frazione. Non corre nessun pericolo. Salva tutto sul tiro di La Ragione che sarebbe stata la beffa per il Palermo. VOTO: 6,5





ACCARDI: Bella prestazione per il difensore rosanero che tiene molto bene gli esterni della Vibonese. Si fa vedere anche in fase offensiva con qualche cross pericoloso. VOTO: 6,5

SOMMA: Il centrale difensivo ex Deportivo non soffre particolarmente Plescia, sempre molto attento nelle coperture. VOTO: 6+

LANCINI: Il suo rientro tra i titolari è piuttosto agevole visto che la Vibonese non si rende quasi mai pericolosa. Ciò nonostante anche lui come tutta la difesa rosanero è attenta e non corre alcun rischio. VOTO: 6+

CRIVELLO: Il capitano del Palermo non si fa trovare impreparato sulle avanzate di Ciotti, bravo nelle chiusure. VOTO: 6,5

DAL 79′ CORRADO: Il terzino ex Arezzo entra e non corre particolari pericoli VOTO: 6

BROH: L’ex Sassuolo recupera palloni importanti a centrocampo e dà qualità. Prestazione convincente, dopo tanti match al di sotto delle aspettative. VOTO: 6 +

Dal 66′ RAUTI: Prova con un tiro dalla distanza a sbloccare il match, ma l’ex rosanero Marson è bravo a respingere in calcio d’angolo VOTO: 6

ODJER: Solita prestazione di grande sostanza per il centrocampista ghanese, autentico motore del centrocampo rosanero. Prova a sbloccare la partita con un gran tiro da fuori che per poco non sorprende Marson. VOTO: 6,5

KANOUTE: Nel primo tempo prova a spingere sulla fascia, ma non crea grossi grattacapi alla difesa avversaria. Nella seconda frazione ha l’occasione per sbloccare il match, ma il portiere della Vibonese è bravo a respingere il suo tiro al 50′. VOTO: 5,5

DAL 79′ SILIPO: Il talentino del Palermo non riesce creare pericoli, poco incluso nella manovra di gioco rosanero. VOTO: 5,5

LUPERINI: La prima frazione non è particolarmente brillante per l’ex centrocampista del Trapani. Nel secondo tempo è bravo a servire Kanoute a tu per tu con Marson, ma poi più nulla. VOTO: 5

VALENTE: L’ex Carrarese nel primo tempo non riesce a incidere nel match, non salta quasi mai l’uomo e tocca pochissimi palloni. Nella seconda frazione è bravo a causare la doppia ammonizione di Statella che lascia in 10 la Vibonese. VOTO: 5,5

DAL 66′ FLORIANO: Non riesce a rendersi pericoloso e tocca pochissimi palloni, entra male. VOTO: 5,5

LUCCA: Il giovane attaccante sgomita nell’area di rigore avversaria ed è lui a creare il più grande pericolo per la porta della Vibonese. Gran colpo di testa sul quale Marson ci mette le mani. VOTO: 6+

DAL 54′ SARANITI: Pochi palloni toccati dal centravanti di Altarello. Non riesce a entrare in partita e rimedia un’ammonizione VOTO: 5,5

BOSCAGLIA: Il 4-2-3-1 del tecnico gelese stavolta non riesce a scardinare la difesa avversaria. Troppo poco per il Palermo in fase offensiva, pericoloso solamente con qualche tiro da fuori. Da registrare invece un’ottima fase difensiva. Per dare una svolta al campionato serve di più. VOTO: 5,5

VIBONESE: 98 Marson (7), 2 Mahrous (5,5) , 3 Rasi (6), 5 Redolfi (6) (C.), 6 Sciacca (5,5), 10 Berardi (6) dal 59′ Vitiello (6), 11 Ciotti (6) dal 59′ La Ragione (6,5), 14 Tumbarello (6,5), 18 Statella (5), 20 Laaribi (6), 28 Plescia (5) dal 82′ Parigi (5,5). Allenatore: Galfano (6).