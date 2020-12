Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Palermo, Angelo Galfano, tecnico della Vibonese, si è espresso così in merito alla sfida contro la squadra rosanero:

«La scorsa settimana il Bari, adesso il Palermo. Basterebbe solo questo per capire quanto siamo fortunati ad avere la possibilità di misurarci con queste grandi squadre e queste grandi piazze. Quella di Palermo, poi, la conosco molto bene per aver allenato la Primavera rosanero.





Con l’occasione ringrazio chi allora mi permise di vivere quell’esperienza: Antonio Schio e Rino Foschi. Di sicuro non mancano le motivazioni in partite come queste. Ho visto i ragazzi molto concentrati in settimana. Ovviamente sanno di non aver fatto ancora nulla ma man mano stanno prendendo consapevolezza del fatto che possiamo e dobbiamo giocarcela contro tutti. È quello che faremo anche contro il Palermo, con la solita umiltà che ci contraddistingue e che ci ha permesso di impreziosire il nostro cammino con prestazioni e risultati importanti».