Viali presenta Reggiana-Carrarese: «Quella di domani sarà una gara importante»

Alla viglia della sfida tra Reggiana e Carrarese, è intervenuto l’attuale tecnico dei granata William Viali che ha presentato la sfida:

«Abbiamo fatto l’ennesima ottima prestazione dopo la quale meritavamo il risultato pieno – spiega il tecnico degli emiliani nel corso della consueta conferenza stampa prepartita -. Poi, però, paghiamo gli episodi anche se sul loro gol è difficile trovare errori da parte dei ragazzi. Questa squadra al di là dell’avversario non si fa mai condizionare. Quella di domani sarà una gara importante, dalla quale dobbiamo trarre il massimo, senza guardarsi indietro. Dobbiamo dare il massimo sempre, a prescindere dall’avversario. Per tirare le somme solo a fine campionato.Gol da palla inattiva? Siamo a sette reti incassati, ma siamo in media. Quello che dispiace è che ne abbiamo subiti 3 nelle ultime 4 gare, in maniera diversa. Questi tre episodi ravvicinati ci hanno portato a rialzare l’attenzione su queste dinamiche. Anche se, specie quelli incassati negli ultimi minuti, non sono figli di un errore tattico o di posizionamento, ma più di ‘anima’ ovvero di avere la voglia in ogni istante di decidere la partita».

«Condizione? C’era un po’ di rammarico per la gara contro il Frosinone, ma c’era anche tanta voglia di preparare la partita contro la Carrarese. Una squadra ‘frizzantina’ che ha gamba, che ha idee chiare e intensità. Dovremo essere concentrati e pronti a soffrire. Recuperati? Lucchesi non ci sarà, mentre Sosa sì. Reinhart sarà squalificato. Gondo è un problema? Questa la risposta del tecnico: “Dobbiamo pensare di gruppo, vivendo sia le vittorie che le sconfitte insieme. Cedric non molla mai e da tutto per i compagni. E loro stanno cercando di spingerlo a sbloccarsi. Carrarese?mOgnuno ha le proprie caratteristiche, con pregi e difetti. Ho visto una squadra che è tornata a vincere, ma che anche quando non trovava i tre punti non hai mai demeritato».