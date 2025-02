Inzaghi presenta Pisa-Juve Stabia: «Lavoriamo giorno dopo giorno per il sogno Serie A»

Il Pisa di Filippo Inzaghi, reduce da due partite senza vittorie, si prepara ad affrontare la Juve Stabia all’Arena Garibaldi. Il tecnico toscano, in conferenza stampa, ha annunciato l’assenza di Solbakken per un problema muscolare e di Vignato per un infortunio alla caviglia, sottolineando che scenderanno in campo i giocatori più in forma.

Ecco le sue parole:

«Ci mancheranno Solbakken – si legge su CalcioPisa -, che ha un problema muscolare e Vignato, con la caviglia che non dà tregua. Andranno in campo quelli che stanno meglio. Giochiamo una partita a settimana, non c’è bisogno di tirare il fiato. La mia formazione va in base a cosa vedo durante la settimana. Vanno in campo i migliori. Morutan sta crescendo. Ha giocato le ultime due partite, sono convinto che presto ci darà qualcosa in più. A livello mentale dobbiamo essere liberi. Abbiamo poco da perdere. Tutto è diverso rispetto alle ultime due stagioni. Stiamo facendo qualcosa di grande, le altre devono inseguire. Non vedo un problema mentale. A Cesena non siamo stati noi per sette minuti. Abbiamo i punti che ci meritiamo, magari i punti che abbiamo perso nelle ultime due partite in qualche altra partita dove abbiamo meritato meno abbiamo vinto. Non mi preoccupa nulla».

Spazio, poi, ad una valutazione sulle Vespe: «Sono la grande sorpresa del campionato. Preparano benissimo le partite, insieme a noi e lo Spezia sono la rivelazione. È una squadra che si è guadagnato tutto sul campo, una squadra tosta, ma giochiamo in casa, abbiamo una grande occasione. Dobbiamo giocare a calcio e fare la nostra partita. Serie A? L’obiettivo manca da 34 anni. Lavoriamo giorno dopo giorno per regalare questo sogno».