Viali presenta Cosenza-Brescia: «Vogliamo una vittoria che manca da tanto»

Alla vigilia del match tra Cosenza e Brescia, il tecnico Viali è intervenuto in conferenza per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Con Maran il Brescia ha trovato una quadratura importante oltre che continuità di prestazioni e risultati. È una squadra tecnica che però sa anche battagliare e difendere con intensità. Un avversario completo per cui proviamo grande rispetto, ma noi abbiamo una voglia matta di ribaltare il momento negativo delle ultime settimane e dobbiamo sfruttare le nostre armi per ritrovare una vittoria che manca da tempo. La svolta poteva arrivare anche a Terni, ma avevo meno dati in mano sul gruppo e meno esperienza. Lunedì cerco conferme perché i dati sono incongruenti, siamo tra le migliori difese, ma abbiamo perso molte gare e credo che sia determinante lavorare sull’aspetto della mentalità per fare risultati importanti in queste ultime otto gare dove dai 39 punti in giù si parla di salvezza».

«Questa settimana è tornato in gruppo in maniera graduale e poi ha svolto gli ultimi tre allenamenti, se lo chiedete a lui vorrebbe giocare perché ha una gran voglia, ma dobbiamo valutare con lo staff perché ha avuto un infortunio importante e ha recuperato velocemente. – continua Viali come riporta Tifocosenza.it – Per il resto ho solo l’imbarazzo della scelta, la squadra ha tenuto ritmi importanti in questa pausa e ora bisogna andare sempre forte in campo. Voglio che la squadra gestisca la partita in maniera lucida. Abbiamo anche provato qualcosa di diverso in base alle mie idee, ma non ci saranno stravolgimenti clamorosi. Voglio che la squadra faccia la partita e che attacchi le difese avversarie con intensità. Sotto l’aspetto tecnico non è cambiato moltissimo, forse un po’ nella fase offensiva. Sicuramente cambia l’aspetto mentale, visto che qui vennero per il play out. Curioso che l’ultima partita qui a Cosenza sia stata col Brescia e ricominci da Brescia».