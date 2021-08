Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto sul Green Pass.

Secondo quanto si apprende da fonti di Governo ci sarebbe l’obbligo del certificato verde per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza.

Tutto il personale della scuola e dell’università dovrà esibirlo «Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato».

L’obbligo di certificazione vale anche per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.