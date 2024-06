Verso Euro 2024. Stasera Italia-Bosnia, c’è il “palermitano” Saric in campo: probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara tra Italia e Bosnia con in campo anche il rosanero Saric.

Dal Poggio all’Aglione si vedono il mare, a sud di Livorno, e la meraviglia delle colline toscane. Un incrocio di tre province (Firenze, Pisa, Siena) e lo stadio Castellani distante appena 29 chilometri. La tenuta di Montaione, dove il ct produce il vino («Bordocampo», «Tra le linee», «Rosso diretto» i suoi prediletti) e si ritempra immerso nella natura, è raggiungibile con una salita ripida: 430 metri di altezza. La costa degli Etruschi, percorrendo la strada verso Volterra, non è lontana. I resti di una cisterna romana all’ingresso. La cantina adibita a museo del calcio, piena di numeri 10 e di magliette speciali. E poi il bosco, la sua terra, le anatre, l’asinello Ciuki, il cavallo Giansy, gli struzzi Backino e Giallina, gli alpaca Navigator, Ombrone e Gaetano. Il mondo di Lucio a un tiro di schioppo da Certaldo, il paese del Boccaccio in cui è nato, e dallo stadio Castellani, dove è stato allevato calcisticamente. Qui il presidente Gravina, l’estate scorsa, lo aveva convinto ad accettare la sfida azzurra subito dopo l’addio di Mancini. Qui si fa l’Italia per l’Europeo 2024.

Formazione Italia (3-4-2-1)

Allenatore: Spalletti

Portiere: 1. Donnarumma

Difensori: 4. Buongiorno, 5. Calafiori, 15. Bellanova

Centrocampisti: 3. Darmian, 8. Jorginho, 21. Fagioli, 24. Cambiaso

Trequartisti: 14. Chiesa, 19. Frattesi

Attaccante: 9. Scamacca

A disposizione:

12. Vicario, 2. Di Lorenzo, 17. Mancini, 23. Bastoni, 3. Dimarco, 16. Cristante, 22. El Shaarawy, 6. Gatti, 25. Folorunsho, 20. Zaccagni, 11. Raspadori, 10. Lo. Pellegrini, 19. Retegui

Indisponibili: Barella, Meret

Formazione Bosnia (3-5-2)

Allenatore: Barbaravic

Portiere: 1. Vasilj

Difensori: 4. Bicakcic, 16. Ahmedhodzic, 18. Katic

Centrocampisti: 20. Hajradinovic, 14. Saric, 6. Tahirovic, 21. Gazibegovic, 8. Gigovic

Attaccanti: 10. Demirovic, 24. Radeljic

A disposizione:

12. Hadzikic, 22. Piric, 3. Hadzikadunic, 15. Mijakic, 23. Muharemovic, 17. Burnic, 7. Huseinbasic, 19. Sosić, 9. Tabakovic

Indisponibili: Dzeko

Dettagli della Partita Stadio: Castellani, Empoli. Orario: 20.45. TV: Rai Uno

Arbitro: Theouli (Cip)

Guardalinee: Soteriou e Petrou (Cip)

Quarto uomo: Juan Luca Sacchi (Ita)