Corriere dello Sport: “Dionisi studia il Palermo del futuro. Il nuovo tecnico rosanero è già al lavoro”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Dionisi che studia il Palermo del futuro.

Il Palermo Calcio si prepara ad affrontare la prossima stagione con una strategia chiara: alimentare l’entusiasmo della tifoseria e creare un ambiente più coeso e meno divisivo rispetto alla stagione passata. Questo obiettivo è particolarmente importante in una città come Palermo, dove la passione per la squadra è intensa e spesso umorale.

L’allenatore sarà una figura cruciale in questo processo. Nonostante un inizio di stagione promettente l’anno scorso, con 6 vittorie nelle prime 8 partite e un secondo posto in classifica, la fiducia nei confronti di Corini è rimasta altalenante. Le perplessità su di lui non si sono dissipate, nemmeno con i risultati positivi iniziali, e le critiche hanno influenzato negativamente la squadra. Il cambio di allenatore con Mignani non ha portato ai risultati sperati, e il finale di stagione è stato deludente.

La recente rivoluzione tecnica ha lo scopo di riaffermare l’importanza del progetto City e di rassicurare i tifosi sulla sua serietà. In questo contesto, Alessio Dionisi è stato visto come una figura rilevante, partecipando come relatore ad un clinic sul “sarrismo” in Toscana, il che potrebbe indicare una direzione tecnica chiara per il futuro.

Resta da vedere come il mercato estivo risponderà a queste esigenze e chi sarà chiamato a guidare la squadra dalla panchina. L’obiettivo principale rimane quello di costruire una squadra che non solo possa competere sul campo, ma che riesca anche a riportare l’entusiasmo e la fiducia tra i tifosi rosanero.

L’amministratore delegato Giovanni Gardini ha recentemente affrontato il tema dell’attacco del Palermo con un video sul sito ufficiale della società, sottolineando l’importanza di coesione e unità tra tutte le componenti del club per ottenere risultati migliori. Tuttavia, ora è fondamentale che la società affronti e risolva le criticità emerse durante l’ultima stagione.

Preoccupazioni e Aree di Miglioramento:

Preparazione e Settore Medico: Verrà condotta un’analisi approfondita su questi aspetti, a causa dei numerosi infortuni muscolari riscontrati e della crisi degli ultimi mesi, simile a quella dell’anno precedente (con solo 3 vittorie nelle ultime 15 partite).

Gestione della Rosa: Morgan De Sanctis e Alessio Dionisi stanno esaminando attentamente la rosa per fornire indicazioni precise per il mercato estivo, tenendo conto delle regole sulle liste (Diakitè, Gomes e Aurelio non saranno più considerati under).

Possibili Cambiamenti in Attacco:

Brunori: Nonostante sia sotto contratto fino al 2027, potrebbe desiderare di giocare in Serie A, segnando forse la fine del suo ciclo con il Palermo.

Soleri: È richiesto dallo Spezia, che già aveva mostrato interesse a gennaio.

Mancuso: Ha segnato 20 gol sotto la guida di Dionisi a Empoli, ma per rimanere al Palermo deve essere riscattato dal Monza entro il 14 giugno.

Strategia di Mercato:

La strategia di mercato sarà determinante per affrontare le sfide della prossima stagione. La dirigenza dovrà lavorare per costruire una squadra competitiva, correggendo le debolezze evidenziate e assicurando che la rosa sia ben bilanciata e pronta a competere ai massimi livelli.

Il Palermo si trova quindi in una fase cruciale, in cui le decisioni prese nei prossimi mesi avranno un impatto significativo sul futuro del club. La capacità di risolvere le criticità e di creare un ambiente coeso e motivato sarà fondamentale per il successo della prossima stagione.