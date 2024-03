Ventola: «Situazione Bari complicata, ma resterà in B»

Intervistato da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, Nicola Ventola, ex attaccante biancorosso ha parlato del momento che sta attraversando il Bari, tra una Serie B da mantenere ad ogni costo e una Serie A che resta obiettivo di Luigi De Laurentiis.

Ecco le sue parole:

«È un momento di sofferenza, ma il Bari riuscirà a restare in Serie B per poi programmare un grande futuro. La situazione è complicata, inutile negarlo. I risultati non stanno arrivando, tuttavia è inutile recriminare. Servono 8-9 punti. Non è un’impresa impossibile, ma adesso bisognerà lottare con il coltello tra i denti su ogni campo. Perciò scacciamo la paura e combattiamo, fin da Modena. Luigi De Laurentiis? Ogni tanto ci sentiamo. Lui per primo è convinto delle potenzialità della piazza, della validità del progetto, ma soprattuto è il primo a pensare che Bari non sia la seconda squadra di nessuno. Il suo obiettivo resta portare il Bari in A e sono certo che lotterà con tutte le forze per raggiungerlo».