Venezia-Verona: Pohjanpalo sostituito all’87’, cori dei tifosi dagli spalti

È durata 87 minuti quella che, con ogni probabilità, sarà l’ultima partita di Joel Pohjanpalo con la maglia del Venezia. L’attaccante si appresta a diventare un nuovo calciatore rosanero, ma nonostante ciò il tecnico dei lagunari, Di Francesco, ha deciso di schierarlo titolare nel delicato match contro l’Hellas. Pohjanpalo non tocca tantissimi palloni, ma si rende protagonista in occasione del gol di Zerbin, calciando di destro il pallone poi ribattuto in rete dall’ex Napoli. Dagli spalti del Penzo si alzano anche cori rivolti proprio al centravanti finlandese. In alto, la foto che riprende il momento della sostituzione.

