Queste le dichiarazioni di Duncan Niederauer rilasciate oggi in videoconferenza:

«Siamo persone serie e stiamo lavorando perché il nostro investimento sostenibile e perché i tifosi possano godere di quello che stiamo costruendo per tanti anni.

Voglio essere molto chiaro, per me è stato spiacevole vedere che in un momento in cui dovremmo essere carichi di entusiasmo per la Serie A invece c’è qualcuno che si è arrabbiato per alcune nostre scelte. Per quanto riguarda il sito web, avevo chiesto di preparare una storia del Venezia, evidenziando di essere il più precisi possibili. Siamo andati ad aggiungere il periodo mancante per rispetto dei nostri interlocutori. E’ stata una svista. Relativamente alle maglie so molto bene quale realtà rappresentiamo e non è giusto dire che io non sia consapevole di dove mi trovo. Lavoriamo per un club che ha 110 anni di storia e siamo al trentacinquesimo anno dopo la fusione, oltre che per una città che ha 1600 di storia alle spalle. Ho fatto alcune ricerche ed è interessante notare come in questo periodo che ci è stato chiesto di includere le maglie erano simili a quelle che hanno suscitato tanto clamore e tante polemiche. Mi sono posto anch’io delle domande.

Mi sono chiesto se il gruppo di persone che oggi è arrabbiato per queste maglie, lo era anche al tempo quando le maglie erano simili. Sono state denigrate persone che lavorano per il club in un momento in cui la squadra deve concentrarsi. Ero un po’ confuso quando ho sentito la parola “fedeltà”. Questo significherebbe sostenere la società sia nei buoni sia nei brutti momenti. Su quali basi si può dire che il club possa appartenere a qualcuno? Secondo me appartiene a tutti coloro che appartengono al mondo del Venezia Fc. Siamo autorizzati a costruire una base di tifosi al di fuori di Venezia e Mestre. Pensare che il club sia interessato solo alla tifoseria al di fuori della città lo ritengo un’offesa. Il 90% dei tifosi della Serie A secondo le statistiche proviene dall’estero. Le maglie casalinghe di quest’anno sono simili a quelle degli anni scorsi, l’arancio e il verde ci sono assieme al Leone di San Marco. Le maglie da trasferta rispettano ancora di più i tre colori storici della società. La terza e la quarta maglia rappresenteranno la laguna e il colore più caro alla città. Questo è il nostro impegno per Venezia, i tifosi dovrebbero essere orgogliosi di noi e non arrabbiarsi con noi. Concludendo il discorso, siamo tutti parte della stessa famiglia ed è difficile essere d’accordo su tutto. Se a qualcuno non piace la maglia di quest’annio