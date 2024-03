Venezia, Bjarkason: «Quando giochi in una squadra così forte è facile imparare»

Bjarki Bjarkason ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell’amichevole di ieri tra Venezia e Tabor Sezana. Di seguito le sue parole ripresa da Trivenetogoal.it:

«Era importante giocare 90 minuti per me oggi, ora ci riposiamo e prepariamo al meglio la gara contro la Reggiana. Mi trovo bene a giocare sia a sinistra che a destra ma forse la mia posizione preferita è a sinistra perché posso rientrare e usare il piede destro però sono contento di dare il mio contributo per la squadra dovunque mi metta il Mister. In questa stagione mi sento cresciuto e migliorato, cerco sempre di imparare e quando giochi in una squadra così forte è facile. Oggi era un’amichevole ma volevamo dare tutto».