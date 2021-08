Franco Vazquez ha cominciato già da qualche giorno a lavorare con il Parma.

Ecco le sue parole dal ritiro di Ponte Di Legno:

«Sono contento di essere qua. Entro una settimana e mezza o due settimane sarò pronto per la prima di campionato che è la cosa più importante. Qui ritrovo tanti che erano a Palermo con me, sono contento di essere con loro qui, speriamo di fare bene tutti e portare il Parma dove merita, sarà dura come lo sono tutti i campionati ma si sta formando un bel gruppo, con gente d’esperienza e giovani che faranno bene. Mister Maresca è sempre lo stesso, solo che ora è l’allenatore, a Palermo era in camera con me: ora cambia il rapporto perché lui è il mister e io un giocatore; lo vedo bene, con voglia di fare bene e con un’idea che mi piace molto che è quella di giocare ed essere protagonisti con la palla. Tutti i campionati sono difficili, però l’idea del mister è quella di farci giocare con il pallone che è la cosa più bella, speriamo di fare bene e di avere il coraggio di giocare così, penso che abbiamo la squadra per farlo»