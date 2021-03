Franco Vazquez potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza a Siviglia. A giugno infatti il contratto dell’argentino scadrà e il mudo sarà libero di accasarsi a parametro zero.

Secondo quanto riporta "Grandhotelcalciomercato.com", prima di approdare in Spagna, ci sarebbe stato un retroscena di mercato legato ad una big italiana.





Nell’estate del 2015, quando il Palermo di Maurizio Zamparini stava cedendo Dybala, Berlusconi decise di convocare il patron del Palermo Zamparini per parlare della “Joya”. Zamparini però raddoppiò la proposta: «Perché non prendete anche Vazquez? Sono fatti per giocare insieme». L’epilogo dell’offerta però è nota, Dybala si accasò alla Juventus, mentre Vazquez rimase per un’altra stagione nel club siciliano.