Vanoli presenta Palermo-Venezia: «Giocare al Barbera non è mai facile. Tifosi rosa sono dodicesimo uomo in campo»

Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo lavorato molto sul recupero delle energie avendo giocato su un campo pesante domenica scorsa, fortunatamente stiamo tutti bene tranne Dembélé che purtroppo ha riportato una distorsione alla caviglia e non sarà a disposizione. Pronti ad affrontare un’altra finale contro una squadra veramente importante e costruita per andare in Serie A. Giocare a Palermo non è mai facile per via dello stadio e della spinta del loro pubblico che è il loro dodicesimo uomo, quindi dovremo essere bravi a fare una partita intelligente e saper leggere i momenti della partita. Bisogna saper soffrire, saper essere cinici e non esaltarsi o abbattersi a seconda dei momenti che ci saranno all’interno della gara. Uno scontro diretto si prepara con la voglia di fare qualcosa d’importante, in una finale non c’è una squadra più forte, c’è quella che riesce a sfruttare il momento».