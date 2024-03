Vanoli presenta Palermo-Venezia: «Affrontiamo squadra di qualità, queste gare fanno crescere»

Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Queste sono partite che ti fanno crescere e ti fanno diventare grande. Per noi deve essere galvanizzante poter giocare una partita del genere in un palcoscenico così importante. Ricordo la gara d’andata nella quale secondo me avevamo fatto una grande prestazione ma Brunori è stato molto bravo a farci tre gol. Se pensiamo alla rosa del Palermo sicuramente è composta da tanti giocatori di qualità però preferisco guardare alla forza della mia squadra e voglio che faccia una grande prestazione come abbiamo dimostrato di poter fare in altre partite non semplici. Siamo cresciuti tanto, i giovani in particolare, e abbiamo tante scelte in ogni reparto. Se guardiamo alle grandi squadre, tutti danno il loro apporto e questo è un po’ il segreto per diventare forti. Mi fido di ogni giocatore a mia disposizione, so che mi possono dare tanto. E’ una partita molto aperta, non si possono fare pronostici. Ogni campionato è diverso, non possiamo fare paragoni all’anno scorso dove è stato fatto un percorso totalmente diverso però fa sicuramente piacere tornare a Palermo questa volta per giocarci qualcosa d’importante e continuare ad inseguire un sogno».