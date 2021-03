“Ho sentito ieri il generale Figliuolo e approfitto di questa occasione per fargli gli auguri. Lo conosco personalmente e lo stimo moltissimo. Abbiamo avuto occasione già di collaborare: insieme abbiamo messo in campo l’hub dell’esercito alla Cecchignola. È una persona veramente capace e operativa che sicuramente farà tanto bene al Paese”. Così Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, a margine dell’incontro col presidente della Figc Gravina ha risposto a una domanda sul nuovo commissario all’emergenza Covid. Alla successiva domanda se la sua nomina possa rappresentare un cambio di passo rispetto alla gestione Arcuri, Vaia ha risposto che il suo incarico è di fare il direttore dello Spallanzani e quindi non entra nel merito di “valutazioni che spettano ad altri organismi. Posso solo dire che conosco il generale Figliuolo che è una persona molto molto capace che lavorerà bene per il Paese”.