Vai in prestito, cresci e poi torna da noi: Ibrahimovic glielo ha detto in prima persona | Ciao ciao Milan

Il Milan lo manda in prestito: il giocatore ha bisogno di crescere. Trattativa chiusa ufficialmente.

La trattativa adesso è stata ufficializzata. Il Milan continua a lavorare con i giovani, dando continuità a quanto buono fatto da Elliot, anche RedBird e Gerry Cardinale vogliono puntare sui nuovi talenti per provare a competere con i grandi del calcio internazionale. I segnali li ha dati anche di recente lo stesso Ibrahimovic, che durante la sua uscita pubblica a Milanello ha rimarcato l’importanza dell’under 23 e di Fonseca, preso e scelto anche per aiutare i giovani.

Il nuovo tecnico, insieme alla società, guideranno una serie di nuovi potenziali campioni ad affacciarsi alla prima squadra, giocando però prima in un campionato professionistico di livello. La volontà del club è quella di coltivare il proprio vivaio con serietà e guardarsi in giro per provare a reclutare con anticipo i campioni del futuro.

La stessa filosofia portata avanti in queste ore per un giovane, già aggregato alla prima squadra, che ha salutato proprio di recente Milanello. Il suo però non è un addio, ma un arrivederci, visto che l’operazione per il suo trasferimento è stata siglata con un prestito.

Milan, prima cessione in prestito

No, non sarà uno di quei calciatori destinati ad andare in giro in prestito ancora a lungo. Il Milan vuole puntare su di lui in futuro, ma adesso in mancanza dell’under 23, i rossoneri hanno optato per il trasferimento all’estero. Stiamo parlando di Marko Lazetic, campione d’Italia nel 2022 (aveva ricevuto la medaglia anche se non aveva mai messo a referto una presenza in stagione) e di proprietà del Milan fino al 2026, acquistato per 4 milioni di euro.

Il serbo, acquistato nel 2022, era stato aggregato alla primavera nelle scorse stagioni, per poi esordire in Coppa Italia e partire nel 2023. Dopo l’esperienza in Eredevise, il classe 2004 era tornato in Italia ma è subito ripartito direzione casa, Serbia.

Lazetic in prestito in Serbia

Il 20enne andrà a giocare il prossimo anno al TSC Topola, l’annuncio è stato dato nelle scorse ore dal club serbo sui propri canali social. Con una valutazione di circa 3 milioni di euro, il giovane sarà chiamato a farsi le ossa in Serbia, per poi tornare a Milanello pronto per giocare in prima squadra.

Lo scorso anno ha militato nel Fortuna Sittard, mettendo a referto soltanto 8 partite, zero gol, e zero assist. Il Milan spera che il club serbo possa dare al giovane più spazio in campo, per poi richiamare in Italia Lazetic la prossima stagione e fargli giocare le sue chance.