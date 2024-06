Due palermitano in uscita dall’Avellino. Secondo quanto riportato da “TuttoC.com”, il club irpino ha deciso di mettere sul mercato anche due giocatori rientrati dai prestiti: i palermitani Sonny D’Angelo e Agostino Rizzo. D’Angelo ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Crotone, mentre Rizzo è stato in prestito al Cerignola.

