Finalmente Boulaye Dia: lo prendono e lo mettono al centro dell’attacco | Resta in Serie A

Boulaye Dia finalmente pronto a rimettersi in gioco in Serie A: puntano tutto su di lui per l’attacco. Accordo trovato

Sono stati mesi complicati per Boulaye Dia. Il giocatore che aveva incantato nella stagione 2022/2023 non ha rispettato le aspettative nella stagione appena terminata, soprattutto per problematiche ambientali.

Il poco spazio trovato in campo, la crisi della Salernitana, fino alla decisione di metterlo fuori rosa nel marzo 2024, alla quale il giocatore aveva risposto sull’Equipe, affermando: “Non ho mai rifiutato di entrare in campo“. La separazione dai granata, insomma, sembra solo questione di tempo.

La trattativa per portarlo via da Salerno, che sembrava ormai essersi arenata, nelle ultime ore si è sbloccata e il calciatore è pronto ad abbracciare i nuovi compagni e la nuova dirigenza, pre tornare un protagonista della nostra Serie A. Ecco tutti i dettagli della trattativa, ormai prossima alla chiusura nelle prossime ore.

Dia, accordo trovato

Accostato anche al Milan dopo l’exploit del 2022, Dia in estate era stato blindato dalla dirigenza della Salernitana, che non si sarebbe seduta per cifre inferiori a 30 milioni. Vista l’alta valutazione una serie di club si erano poi defilati, ma di certo i campani non avevano immaginato il tracollo della stagione successiva.

Le polemiche e il poco spazio trovato in campo hanno fatto precipitare la sua valutazione, adesso più che dimezzata (circa 10 milioni di euro), e il giocatore totalmente in rotta con il club ha espresso la volontà di andare via da Salerno. Sulle sue tracce da tempo, la Lazio in queste ore avrebbe finalmente trovato l’accordo e il giocatore potrà finalmente tornare protagonista e tornare a esprimersi al meglio, rimanendo in Serie A.

Lazio-Dia, ci siamo

Gli estimatori all’estero non mancano per Dia, che con 16 gol in campionato nella stagione 22/23 aveva fatto parlare di se anche oltre il confine. Ma la Lazio è stata sicuramente la squadra che più si è interessata al senegalese naturalizzato francese. Dia potrà sbarcare a Formello nei prossimi giorni, mentre i due club – Salernitana e Lazio – stanno limando gli ultimi dettagli.

Secondo quanto si apprende l’accordo sarebbe stato trovato intorno a una cifra che si aggira intorno ai 16 milioni di euro, bonus più bonus meno, per Dia, che alla Lazio troverà una maglia da titolare certa, visti gli addii illustri di Felipe Anderson e Luis Alberto. Baroni abbraccerà presto il primo rinforzo, di una campagna acquisti che per i biancocelesti dovrà servire per ripartire.