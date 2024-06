Brescia Oggi: “Brescia, Mancuso in pole per l’attacco”

Il Brescia è impegnato attivamente sul mercato per rafforzare la squadra che, sotto la guida di Maran, ha raggiunto i play-off nella scorsa stagione. La priorità del club è l’acquisto di un centravanti, ruolo attualmente vacante nella rosa delle Rondinelle. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bresciaoggi, il presidente Cellino sta cercando un attaccante di esperienza che sia anche economicamente sostenibile. In cima alla lista dei candidati c’è Leonardo Mancuso, attaccante che il Palermo non ha riscattato a causa dello scarso impiego. Anche i contatti con Pedro Mendes rimangono attivi, ma al momento l’ex giocatore dell’Empoli sembra essere in vantaggio.

