Intervenuto ai microfoni di “GoalSicilia” il tecnico del Marina di Ragusa, Salvatore Utro si è espresso in merito al suo futuro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: «Qualche chiamata c’è stata, chiacchierate tranquille e scambi di punti di vista. In questo momento non ci sono i presupposti per parlare di futuro. Io sono un tesserato del Marina, rispetto e sento la mia società e non faccio mercato. Acireale? Mai dire mai, oggi i granata hanno un grande allenatore come Pagana, poi in un futuro più lontano chissà, Acireale è una di quelle piazze dove tanti sognano di allenare. Palermo? Penso sia il sogno di tutti i palermitani che fanno gli allenatori, allenare i rosanero. Sarebbe un privilegio e un’opportunità immensa. Già quest’anno essere entrato al ‘Barbera’ come avversario è stato un’emozione unica, soddisfazione ancora più grandi perché ci sono arrivato con le mie gambe dopo tanti anni di sacrifici».