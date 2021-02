Il Senato americano ha assolto l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Secondo quanto riporta “Tgcom24”, il tycoon, nel secondo processo di impeachment a suo carico, era accusato di istigazione all’insurrezione per l’assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio avvenuto il 6 gennaio. A favore della condanna 57 voti, di cui sette repubblicani. I no sono stati 43. Per la condanna erano necessari 67 voti, ossia i due terzi dei 100 senatori.