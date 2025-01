Uruguay, Suarez salva uomo che minacciava di suicidarsi

E’ successo in in Uruguay. L’attaccante dell’Inter Miami Luis Suarez, durante le vacanze in patria, assieme alla moglie Sofia Balbi, hanno contribuito al salvataggio di un uomo che si era appeso sopra un albero. Come riportato dai media locali, un uomo di 49 anni, si era infatti arrampicato sopra un albero di circa sei metri di altezza venerdì scorso, minacciando di togliersi la vita presso Ciudad del Este.

La polizia locale ha deciso di rivolgersi proprio all’ex capitano dell’Uruguay, considerando che l’uomo che minacciava il suicidio era un suo grande fan. Giunto sul posto, Suarez ha iniziato a parlare con l’uomo, e alla fine, il suicidio è stato sventato. L’uomo che è sceso dopo ben diciotto ore trascorso sopra l’albero.