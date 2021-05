Ivan Juric, appredoato sulla panchina del Torino in vista della prossima stagione, prima di firmare il contratto ha chiesto a Cairo garanzie sul mercato.

Come si legge su “Toro.it” una garanzia per il neo-tecnico protrebbe arrivare dalla Spagna a parametro zero.





Si tratta di Franco Vazuqez, il quale dopo aver lasciato il Siviglia da svincolato, si autocandida per vestire la maglia granata. L’ex rosanero, infatti, dal prossimo 1 luglio sarà ufficialmente svincolato, ha voglia di tornare a giocare in Italia e lo ha anche pubblicamente dichiarato. “Il campionato italiano mi diverte ed è adatto a me. Voglio sentirmi di nuovo importante. Mi sento bene fisicamente per poter rendere ad un buon livello. Poi, ovviamente, il posto te lo devi guadagnare in campo, ma voglio sentire la fiducia del club e della squadra.