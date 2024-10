Uno tsunami si abbatte sulla Serie A: Red Bull compra il club e lo stadio | “Accordo dal 2025”

Enormi novità nel nostro campionato, dove il colosso austriaco sta per comprare una squadra. Cambiano tutte le gerarchie.

Da diversi anni ormai la galassia Red Bull è entrata a far parte del mondo del calcio. Sono diverse le squadre che rientrano a far parte del colosso austriaco. Tra queste di sicuro la più famosa e rinomata è il Lipsia, che è ormai costantemente ai vertici del calcio tedesco.

Oltre a questa però poi troviamo il New York, il Salisburgo, il Bragantino e il Liefering. Enorme anche la presenza dell’azienda negli altri sport, come l’Hockey, la Moto GP e soprattutto la Formula 1, dove la Red Bull Racing sta dominando da tempo. Detto ciò però l’universo nato dalla vendita della famosa bibita energetica, sta per approdare anche in Italia.

Nello specifico in Serie A, dove pare che una compagine dalla grande tradizione sia pronta ad essere acquistata. Ma le novità non sono affatto finite quei. Secondo le ultime indiscrezioni infatti oltre al club anche lo stadio verrebbe acquistato dalla nota compagnia. L’accordo è già in dirittura d’arrivo, e dovrebbe arrivare ufficialmente nel 2025.

Red Bull approda in Serie A

Mantenere le società calcistiche ultimamente è diventato sempre più difficile. Come stiamo vedendo infatti sono diversi i club che rischiano di cambiare proprietà a causa di alcune problematiche di tipo economico e non solo. Ce n’è una però che come dicevamo potrebbe passare proprio sotto il controllo della Red Bull.

Stiamo parlando del Torino. Urbano Cairo, che ultimamente è sempre al centro di critiche e contestazioni da parte dei tifosi, sta pensando di vendere, e stando ad alcune indiscrezioni riportate dalla stampa, avrebbe già incontrato in diverse occasioni i rappresentanti del colosso austriaco, che sembrano ben convinti di chiudere positivamente la trattativa.

Si chiude tutto entro il prossimo anno

Secondo le indiscrezioni, Red Bull sarebbe intenzionata a fungere da main sponsor a partire dal prossimo anno, e allo stesso tempo l’idea e che in futuro si possa considerare l’acquisto della società granata.

Allo stesso tempo poi c’è la questione stadio a tenere banco. La concessione dell’Olimpico scade proprio nel 2025, e il comune vorrebbe vendere l’impianto. E a quel punto l’azienda austriaca sarebbe pronta per prendersi in un colpo solo sia il club che la sua casa.