La sfida tra gli azzurrini e i pari età dell’Islanda non si giocherà. Due calciatori (dovrebbero essere Gabbia del Milan e Plizzari della Reggina) e un membro dello staff della Nazionale attualmente a Reykjavik sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato ieri in aeroporto. A comunicarlo la FIGC. Adesso è da capire come i contagiati possono far rientro in Italia.