Nuove misure restrittive anti Covid messe a punto dal Governo, impongono alla Sicilia il passaggio da lunedì 15 marzo alla zona arancione.

La Sicilia cambia colore ma non cambia la situazione nelle scuole. Lo ha spiegato l’assessore regionale Roberto Lagalla: “A seguito del passaggio della Sicilia da “zona gialla” a “zona arancione”, per come previsto dalle più recenti disposizioni del governo nazionale, l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale comunica che ciò non determina alcuna variazione dell’attuale assetto organizzativo.





Resta ovviamente sospesa l’attività didattica in presenza nei Comuni individuati come zona rossa o dove il rapporto tra contagi e popolazione ecceda il rapporto 250 ogni 100 mila abitanti”.