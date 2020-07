Il Prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, ha ufficialmente smentito la notizia riguardo i presunti morti dopo il nubifragio che ha colpito Palermo. Queste le sue parole rilasciate a “Adnkronos”: «Le operazioni di prosciugamento erano finalizzate a verificare la testimonianza di un cittadino che ha raccontato di avere visto delle persone nel sottopasso allagato – dice il prefetto – le operazioni sono state avviate subito e via via che si procedeva si alimentava la speranza che non ci fossero decessi. Però la conferma si poteva avere solo alla fine. Stamattina alle 6 il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Carrolo mi ha informato che ha completato il prosciugamento e dunque adesso si può escludere che ci siano state vittime, dal momento che non sono stati rinvenuti corpi senza vita, per fortuna”.