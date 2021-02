Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del DPCM 14 gennaio 2021. Il provvedimento, spiega una nota, “tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanita”.

I governatori delle regioni interessate avevano già firmato le ordinanze di riapertura degli impianti, la macchina si era rimessa in moto. Ma la decisione di stasera blocca tutto.

Stop del ministro della Salute dopo il report dell’Iss sulle varianti e il nuovo parere del Comitato tecnico scientifico: “La preoccupazione per la diffusione delle varianti ha portato all’adozione di misure analoghe in Francia e in Germania”, sottolinea. Le Regioni: “Una mazzata all’ultimo secondo, operatori si erano organizzati con protocolli di sicurezza e personale”