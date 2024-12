ULTIM’ORA: ANNUNCIATO LO SCIOPERO DEGLI ARBITRI | Saltano tutte le partite del weekend

Clamorose novità per questo fine settimana di calcio: saltano tutte le partite a causa dello sciopero improvviso degli arbitri.

Ogni volta che ci si avvicina al weekend, gli appassionati di calcio e i tifosi iniziano a pregustare tutta una serie di partite da potersi godere. Non solo quelle della squadra per cui si tifa ormai vengono prese in considerazione, ma tutte le gare possibili vengono guardate dagli amanti di questo sport.

Tuttavia gli imprevisti fanno parte del gioco, e proprio uno di questi è arrivato in questo fine settimana che sembrava poter essere di grande calcio. La notizia è dell’ultima ora, e ha lasciato senza parole non solo i supporters, ma tutti gli addetti ai lavori, increduli dopo quanto appreso.

Infatti è stato annunciato immediatamente lo sciopero degli arbitri, che fa saltare tutte le partite del weekend. La ragione che ha spinto a ciò è ben precisa, e adesso con questa ufficialità cambiano totalmente le carte in tavola.

Ecco che cosa è successo

Come purtroppo possiamo ascoltare con grande frequenza, gli arbitri, nelle categorie minori, vengono spesso e volentieri aggrediti. Che siano calciatori, dirigenti o tifosi poco importa: i direttori di gara sono costantemente a rischio, e fino ad ora nessuno ha fatto niente per garantire la loro incolumità. Ed è per questa ragione che si sta scatenando il finimondo.

Tutti gli arbitri che fanno capo alla sezione AIA del Lazio infatti hanno deciso di scioperare per il fine settimana in cui sono inclusi i giorni 7 e 8 dicembre, e di conseguenza tutte le partite in cui siano presenti direttori di gara della suddetta sezione, non verranno disputate. Per queste dunque ci si prepara al rinvio a data da destinarsi.

Le motivazioni ben spiegate dai presidenti

I presidenti delle sezioni AIA del Lazio hanno spiegato i diversi punti che hanno portato a questo sciopero, che come abbiamo detto è stato causato dagli episodi di violenza sempre più frequenti, e allo stesso modo hanno confermato che, anche a causa di essi, ci sono sempre meno ragazzi disposti a fare gli arbitri.

Una situazione di emergenza terribile dunque, che speriamo venga bloccata con questo sciopero. La violenza nel mondo del calcio non è ammessa ad alcun livello, ed è bene che tutti imparano questa cosa.