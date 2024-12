È troppo giovane, non sarà convocato: Spalletti non lo porterà in Nazionale | Perdiamo un fenomeno

Spalletti non lo convoca in Nazionale - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Ancora troppo giovane, Spalletti non lo considera per la Nazionale: l’Italia perde un vero e proprio fenomeno

Un 2024 che per l’Italia si è concluso già da qualche settimana. Un anno in cui la Nazionale azzurra ha maturato delusioni (vedi l’ultimo disastroso Europeo), ma che può dare ancora delle speranze (vedi qualificazione ai quarti di Nations League).

Alla fine Luciano Spalletti, che in molti volevano allontanare dopo l’eliminazione per mano della Svizzera, ha deciso di ripartire da zero e da un gruppo prevalentemente giovane. I risultati, però, ci sono eccome.

L’anno nuovo che attende gli azzurri sarà molto complicato sotto tutti i punti di vista. In attesa di conoscere le avversarie per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa del Mondo, l’Italia spera di staccare il pass visto che da ben due edizioni manchiamo all’appuntamento.

Nel frattempo, però, il mister di Certaldo, in una intervista rilasciata a ‘Sky Sport‘, si è soffermato a parlare di un fenomeno azzurro. Lo stesso che, però, non verrà preso in considerazione. Almeno per il momento.

Nazionale, Spalletti non lo convoca: almeno per il momento

In occasione del “Gran Galà del Calcio 2024” è intervenuto come ospite proprio Luciano Spalletti. Non si sono fatte attendere le domande sul ct della Nazionale per il futuro. Tra i tanti argomenti affrontati anche quello relativo alla giovane promessa del calcio italiano come Francesco Camarda. Il classe 2008, rimasto per tutti i 90 minuti in panchina nella sfida di Coppa Italia stravinta contro il Sassuolo, potrebbe essere il nome nuovo per l’attacco azzurro.

Il mister toscano, però, vuole andarci con i piedi di piombo e non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi. Parole sue. “Non so se farò in tempo. Ho comunque la mia età. Sarà fortunato chi viene dopo di me. C’è una bella covata di quei ragazzi che hanno già vinto a livello internazionale. Un ragazzo come lui è meglio tenerlo sottotraccia. Sappiamo che è bravissimo e sarà il nostro futuro. Accelerare i tempi potrebbe metterlo in difficoltà e creargli imbarazzo“.

Nazionale, Spalletti allontana le pressioni sul giovane fenomeno

Rimanendo sempre in tema Camarda, il ct Spalletti ha voluto lanciare un appello: “Quando sono andato a vederlo a San Siro il pubblico lo applaudiva quando si stava riscaldando. Avrei voluto creargli un po’ di corteccia. Sono caratteri da formare. Non si sa mai come subiscono certe situazioni da un punto di vista emotivo“.

In conclusione ha rivelato: “Ha qualità molto importanti. Chi lo ha conosciuto ed allenato ne parla solamente bene. Ho sentito dire cose bellissime su di lui. E’ un bravo ragazzo, ma lasciamolo crescere“.