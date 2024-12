Ci rivediamo nel 2025: infortunio improvviso alla Pinetina | Operato di corsa

Brutte notizie in casa interista: un calciatore si è fatto male all’improvviso ed è già finito sotto ai ferri. Tornerà solo il prossimo anno.

La stagione dell’Inter prosegue in maniera piuttosto decisa. Dopo alcuni balbettamenti iniziali infatti la squadra meneghina sembra ormai essere entrata in carreggiata, e i risultati parlano chiarissimo. In campionato i ragazzi di Simone Inzaghi stanno con il fiato sul collo al Napoli, e vogliono confermare lo scudetto vinto lo scorso anno. Anche in Champions League le cose stanno andando per il verso giusto, e l’approdo diretto agli ottavi di finale è sempre più vicino.

Sarà importante però per la Beneamata continuare su questa falsa riga nelle prossime settimane, dove la compagine milanese è attesa da un gran numero di impegni. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivare delle pessime notizie per l’allenatore nerazzurro e per tutto l’ambiente.

Un calciatore infatti si è fatto male improvvisamente alla Pinetina, e la situazione si è rivelata più grave del previsto, tanto che il ragazzo è stato operato di corsa. Per lui il 2024 è già finito, e il suo ritorno agli ordini del mister è fissato al 2025.

Tegola per Simone Inzaghi

All’interno di uno spogliatoio tutti gli elementi sono importanti, anche quelli che non giocano praticamente mai. E’ questo un discorso che si può fare per i terzi portieri. Vedi ad esempio Carlo Pinsoglio alla Juventus, da anni ultima scelta tra i pali, ma che ormai è diventato un elemento fondamentale per la causa bianconera.

Lo stesso si può dire adesso per Raffaele Di Gennaro, terzo estremo difensore nerazzurro rientrato solo due estati fa ad Appiano Gentile. Ed è proprio a lui che mister Simone Inzaghi dovrà rinunciare per le prossime partite, in quanto ha riportato un infortunio piuttosto importante.

Quando torna il calciatore e cosa si è fatto

Il portiere, stando a quanto comunicato dalla società nerazzurra, ha riportato la rottura del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra. Il giocatore è stato già operato.

L’intervento è andato per il verso giusto, e adesso Di Gennaro dovrà rimanere a riposo per alcune settimane, prima di cominciare la riabilitazione. E’ per questa ragione dunque che il suo stop si preannuncia lungo, e lo rivedremo in panchina solamente a partire dal prossimo anno.