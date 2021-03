Il “Corriere della Sera” anticipa i caratteri della stretta anti-Covid 19 che verrà approvata nelle prossime ore.

Il decreto che sostituirà il Dpcm e sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile introduce misure più restrittive. Pasqua in lockdown. L’intenzione del governo sarebbe quella di blindare tutte le vacanze pasquali, con il Paese che passerà in zona rossa il 3, 4 e 5 aprile.





Il ministro della Salute Speranza avrebbe dichiarato che le regioni gialle (Sicilia, Calabria, Lazio, Valle d’Aosta) dovrebbero passare alla fascia di rischio arancione. La Sardegna dovrebbe restare bianca.