Ultimo valzer in Serie A: la squadra la costruisce Walter Sabatini | Arriva a gennaio 2025

Il direttore sportivo è pronto a rimettersi in gioco per un’ultima grande esperienza nel massimo campionato italiano. Ecco dove.

A giugno scorso si è conclusa la seconda esperienza di Walter Sabatini nella dirigenza della Salernitana. Tornato nel club granata per tentare un altro miracolo, come quello che gli era riuscito nel 2022, quando arrivato a Salerno portò diversi nuovi innesti in rosa, oltre che, soprattutto, il tecnico Davide Nicola, riuscendo così a salvare la squadra dalla retrocessione in Serie B, questa volta le cose non sono andate per il meglio.

Nonostante sia riuscito a prendere elementi di grande spessore, come ad esempio Kostas Manolas o Jerome Boateng, la squadra campana non è riuscita ad invertire la rotta, ed è comunque scesa di categoria. E proprio Sabatini è stato individuato come uno dei principali responsabili di questa disfatta. Una carriera importante e luminosa come la sua però non può essere di certo macchiata da uno sbandamento del genere.

Ed è per questa ragione dunque che il direttore sportivo sembra pronto a rimettersi in gioco e a tornare a capo della dirigenza di un club di Serie A. A gennaio prossimo infatti il 69enne verrà richiamato per ricostruire la squadra e tentare una nuova fantastica impresa.

Ecco dove andrà Walter Sabatini

In queste prime battute della stagione una delle squadre in maggiore difficoltà sembra essere il Genoa. Dopo alcune pesanti cessioni arrivate in estate, la compagine allenata da Alberto Gilardino non sta riuscendo ad ottenere risultati positivi. Il problema però non c’è solo da questo punto di vista.

Anche dal punto di vista societario ci sono diverse crepe. Il presidente Zangrillo qualche giorno fa ha ammesso che 777 Partners è in chiara difficoltà, e che sta cercando di vendere il club ligure. Ed è per questa ragione che quello che dovrebbe essere il nuovo proprietario del Grifone sta pensando di lavorare ancora con Walter Sabatini.

Sabatini arriva a queste condizioni

E’ James Pallotta il nome che circola con maggiore frequenza nell’ambiente rossoblù per poter prendere il controllo della società nel corso delle prossime settimane. E a quanto pare l’idea dell’ex proprietario della Roma sarebbe quella di lavorare ancora con Walter Sabatini.

Per far sì che ciò si realizzi però è necessario che lo statunitense, qualora acquistasse davvero il Grifone, sani i rapporti con il dirigente, totalmente logorati dopo la rottura romana. Solo dopo potrà pensare di affidargli l’incarico di direttore generale del club.