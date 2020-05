E’ terminato in questi minuti il Direttivo di Serie C. Secondo quanto riporta “Tuttoc.com”, le parti hanno trovato l’accordo sulla ripartenza. Che sarà, con grande probabilità, senza le prime, promosse in B, e le ultime, retrocesse in D. I playoff dovrebbero essere su base volontaria mentre i playout dovrebbero giocarsi entro il 30 giugno. Date possibili per l’inizio dei playoff il 21 e il 27 giugno.