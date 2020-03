«Spero che si possa ripartire, anche se non credo a breve; probabilmente si potrebbe giocare a tappe forzate a giugno e luglio o addirittura ad agosto, con turni anche durante la settimana se si vuole percorrere la strada del risultato sportivo. Vedremo. Se sarà così le squadre avranno 15 giorni per allenarsi prima di rigiocare». Queste le parole del presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, rilasciate ai microfoni di “Corriere del Veneto” in merito al recupero dei campionati vista l’emergenza Coronavirus.