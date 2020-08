Attraverso una nota ufficiale, il Palermo ha confermato la propria iscrizione in serie C. Ecco quanto si legge.

“Con la lettera del 13 agosto da parte della Co.Vi.So.C (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche), il Palermo F.C. è ufficialmente iscritto alla Serie C. Dopo aver valutato la documentazione legale ed economico-finanziaria prodotta dal Palermo, la FIGC ha quindi dato il via libera per “l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2020/2021”