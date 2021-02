Kyle Lafferty riparte dalla Scozia. L’ex calciatore rosanero, che recentemente ha vestito la maglia della Reggina in serie B, ha infatti firmato un contratto fino al termne della stagione con il Kilmarnock come annuncia sui propri canali ufficiali la società britannica. In basso il tweet in questione.





The striker has joined until the end of the season. — Kilmarnock FC (@KilmarnockFC) February 12, 2021

“>