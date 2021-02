Questa sera è stao avvertito un forte boato in via Roma a Palermo. Stando a quanto riferito da “Ilsicilia.it”, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, durante i lavori di scavo un cavo della rete elettrica in tensione ha provocato un botto e poi tante piccole micro esplosioni di una condotta del metano.

In questo momento stanno intervenendo diversi mezzi dei vigili del fuoco per cercare di mettere in sicurezza la zona. Si sta aspettando l’arrivo di una ditta specializzata per chiudere completamente la fuga di gas.





Tante le telefonate dei residenti alla sala operativa per segnalare le diverse micro esplosioni sentite dentro gli appartamenti.