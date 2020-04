Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione belga comunicato una decisione forte in merito alla Jupiler Pro League, il massimo campionato di calcio belga. La Federazione ha infatti deciso che il campionato non potrà riprendere in tempi accettabili e che quindi la classifica finale è e sarà quella attuale. Tale decisione permette al Club Brugge di laurearsi anticipatamente come campione del campione di Belgio. La squadra occupa il primo posto in classifica con 15 punti di vantaggio sul Gent.