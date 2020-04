È salito a 69 il totale dei medici deceduti per l’epidemia di Covid-19 in Italia: altri due camici bianchi, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono deceduti per il contagio. Si tratta di Gianpaolo Sbardolini, medico di famiglia, e Marcello Cifola, otorinolaringoiatra. Intanto, rende noto il sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed, il numero degli operatori sanitari contagiati ha oramai superato i diecimila casi. Il 20% circa sono medici. Molti, afferma l’Anaao, sono ricoverati in rianimazione.