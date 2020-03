Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata l’ufficialità da parte dell’Uefa: Inter-Getafe, match valido per gli ottavi di finale di Europa League, verrà disputata a porte chiuse. A comunicarlo è lo stesso maggior organo per le competizioni calcistiche europee, di comune accordo con le autorità italiane e spagnole, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In basso il tweet della UEFA in merito a questa decisione.

Following decisions taken by authorities in Italy and Spain respectively, and related to measures regarding the COVID-19 virus, two UEFA club competition matches will go ahead next week as scheduled, but behind closed doors…

🇪🇸 Valencia v Atalanta 🇮🇹

🇮🇹 Inter v Getafe 🇪🇸

— UEFA (@UEFA) March 5, 2020