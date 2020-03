Nella giornata di oggi, James Pallotta è sbarcato nel New Jersey per firmare gli ultimi documenti per il passaggio della Roma nelle mani di Dan Friedkin. Le due parti, dopo aver terminato la fase negoziale e aver sottoscritto le ultime firme, sembrano destinate a concludere la trattativa. Con ogni probabilità, arriverà un comunicato ufficiale da parte della società giallorossa quando si avrà l’ufficialità sulla cessione.