Dopo l’ufficialità dello stop della Serie D per due giornate a causa del Coronavirus, le varie società si trovano ad accettare consensualmente la scelta da parte della lega. Intervenuto ai microfoni di “Tuttoseried.com”, Salvatore Federico, centrocampista del Marsala, si è espresso così in merito allo stop del campionato di serie D: «Scelta saggia da parte della lega di rinviare il campionato, sono favorevole! Sarebbe stato sbagliato giocare a porte chiuse senza pubblico, mi schiero dalla parte della lega. Per noi potrebbe essere un vantaggio, in modo tale da preparare al meglio la prossima partita e la fine del campionato. Per centrare il nostro obiettivo abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi e, a porte chiuse, non avremmo potuto godere del 12° uomo in campo!».