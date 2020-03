«Se esiste la scaramanzia nel calcio? Ci sono alcuni riti che forse è meglio seguire durante la settimana. Recentemente la squadra è andata a cena tutti insieme. Questa è una cosa per fare gruppo. Cerchiamo di farle ogni settimana. Cerchiamo di compattarci in questo modo. Parliamo di tante cose, è un buono stimolo per parlare di calcio.

I problemi durante l’anno possono essere sorgere. Devi essere bravo a superarli. Noi ci siamo sempre riusciti. Speriamo di continuare così fino a fine anno». Queste le parole di Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.