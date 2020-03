«Quando ho capito che volevo fare il portiere? Questo risale a 25 anni fa. Inizialmente volevo fare l’attaccante, ma poi ho seguito le orme della mia famiglia. Mio padre era un portiere e ha giocato nella Fiorentina. Ho voluto proseguire in questa squadra ed è stata la scelta giusta. Conosco bene Sorrentino. E’ un grande portiere e ha una grande personalità. Ho preso tanto spunto da lui. Devi solo imparare da questi personaggi. Da lui vorrei prendere tutto quello che aveva in termini di carisma e attenzione ai particolari». Queste le parole di Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.